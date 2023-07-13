İslam Memiş altındaki büyük oyunu tarih vererek açıkladı. Altını olanlara kritik uyarıyı yaptı

Editör: Ersoy ÖZDEM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, ekonomik verilere göre şekillenirken bu kararı en çok da enflasyon etkiliyor.

Dün açıklanan enflasyon verisi yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu oran, aynı zamanda Fed'in 25-26 Temmuz tarihlerinde yapacağı toplantıda faiz artırımı kararı almasını sürpriz hale getirirken, piyasalar altında sert bir yükselişe tanıklık etti.

Ekonomist İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu uyarıda çarşamba günü açıklanacak verilerin ardından 1960 dolar sınırına işaret etmişti.

İşte Memiş'in altın sahiplerine seslenirken "Altın fiyatlarında kesintisiz bir yükseliş varmış gibi görünse de, gram altın ve çeyrek altın fiyatları aslında dövizden aldığı destekle yükselirken, ons tarafında haftalardır dar bir bant aralığında gelgit hareketi görüyoruz.” demişti.

"ALTINDA YÜKSELİŞ YAŞANDI, ŞİMDİ SIRADA DÜŞÜŞ VAR"

Fed kararını açıkladıktan sonra Memiş şu ifadelerle altın birikimi yapanları uyardı:

Gerçekten de altın gün içerisinde 1959 doları aşmış olsa da burada gördüğü kar satışıyla birlikte küçük bir miktar geri çekilmiş oldu. Altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentim güncelliğini koruyor olsa da, ons tarafında ilk aşamada iki-üç güne kalmadan yeni bir geri çekiliş yaşanacağını düşünüyorum.

Özellikle ilk aşamada 1920 dolar sonrasında da 1900'ün altı test edilebilir. Burada direnç noktalarına dikkat etmekte ve düşük seviyeden alım yapmakta fayda var. Şahsen ben geçtiğimiz aylarda arkadaşlarımla birlikte tüm birikimimi Türk lirasına yönlendirmiş ve beklemeye geçmiştim. Altın için yakın zamanda gelecek bir alım fırsatını şahsi olarak da değerlendirmeyi düşünüyorum.

"ALTIN AĞUTOS AYIYLA BİRLİKTE ROKET MODUNU AÇACAK"

Açıklanan enflasyon verileri gösteriyor ki Fed'in faiz artırım süreci miadını doldurmuş durumda. Fed Başkanı Powell, şahin tonda açıklamalar ile piyasa üzerindeki söylem gücünü kullanmaya çalışıyor olsa da bunun da bir son kullanma tarihi olacak. Altında kısa süreli geri çekilmeleri bekliyor olsam da, yaz aylarının sonu itibariyle sert yükselişler bizi bekliyor.

Özellikle ons tarafında ilk aşamada 2150 ve 2250 seviyeleri, yıl sonunda ise 2350 doların görülmesi muhtemel. Bu artışlarla beraber dövizin de yükselişini hesaba katarsak gram ve çeyrek altın için de rekor üstüne rekor yaşanacağını söylemek sürpriz olmaz.

Dün yaşanan artışla birlikte gram altın gösterge fiyatı üzerinde 1650 lirayı yokladı. Bu fiyat Kapalıçarşı'da 20 lira daha yüksek seviyede. Seçimlerin ardından kapanan makasın yeniden ortaya çıkması ise ekonomi açısından kötü bir gösterge. Çünkü piyasalarda yeterince güvenin olmadığına işaret ediyor.