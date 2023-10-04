İslam Memiş "altını olanlar hazırlığa başlasın" diyerek uyardı. 14 gün sonra altında her şey bambaşka olacak

Beklemeye devam ediyorum. Elimde TL ile giriş yapacaksam, euro, altın ve gümüş gibi emtialar sert geriledi. Orada maliyet düşüş olduğu için borsadak yükselişlere göre kar etme olasılığım yüksek. Halka arzlar devam ediyor. Bir fon oluşturulacak. Büyük ihtimalle emeklilik fonu olacak ve kıdem tazminatı fonu gibi değerlendirilecek. Bu da Borsa İstanbul'a destek verecek fonlar arasında. Borsayı uzun vadede desteklemeye devam edecektir.