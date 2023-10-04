İslam Memiş "altını olanlar hazırlığa başlasın" diyerek uyardı. 14 gün sonra altında her şey bambaşka olacak

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, gram altındaki düşüşü fırsat bilenleri uyardı. Rüzgarın tersine eseceğini söyleyen İslam Memiş 14 gün sonrasına işaret ederek yatırımcıları altın konusunda uyardı.
Piyasa uzmanı İslam Memiş gram altın ve altın konusunda yatırımcıları uyardı. Ekim ayı için tahminler veren Memiş, gram altındaki düşüşlere özellikle dikkat çekerek, "Her şey çok hızlı olacak" diyerek uyardı.
İlk olarak Borsa İstanbul, dolar-euro değerlendirmesi yapan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Borsa İstanbul 8490 puanda. Yüzde 1.87'lik değer artışı var. Yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Bence giriş için uygun seviyeler değil. Ekim 15'ine kadar kendime süre tanıdım. 7500 altına sarkmadan kademeli alım yapmayacağım.
Beklemeye devam ediyorum. Elimde TL ile giriş yapacaksam, euro, altın ve gümüş gibi emtialar sert geriledi. Orada maliyet düşüş olduğu için borsadak yükselişlere göre kar etme olasılığım yüksek. Halka arzlar devam ediyor. Bir fon oluşturulacak. Büyük ihtimalle emeklilik fonu olacak ve kıdem tazminatı fonu gibi değerlendirilecek. Bu da Borsa İstanbul'a destek verecek fonlar arasında. Borsayı uzun vadede desteklemeye devam edecektir.
2024 için Borsa İstanbul'da 15 bin puanı ifade ettim ancak ekim ayı içindeki düşüşler gerçekleşmeden giriş yapmayı düşünmüyorum. 7900, yukarıda 8500 aralığını takip edeceğim.
"KISA VADEDEKİ BASKILANMA SANIRIM İKİ HAFTA DAHA DEVAM EDECEK"
Dolar kuru 27.43. Yavaş da olsa trend yukarı. Yıl sonundaki öngörümüzde değişiklik yok. Dövizle ticaretle yapanların 2024 yılında 30 lira gündeme gelecektir. 45 lira seviyesi de sürpriz olmayacaktır. Euro dolar paritesi dolar endeksindeki hızlı yükselişle birlikte doların karşısındaki tüm yatırım araçlarında sert düşüşler var.
Kısa vadedeki baskılanma sanırım iki hafta daha devam edecek. Aşağıda 1.0350 gündemde. yeni bir trend, yeni bir bant aralığı. Fed'in yönlendirmesi doların gücüne güç kattı. İki faiz toplantısı daha var yıl sonuna kadar. Birinde 25 baz puanlık artış olacak. İki haftalık süreçte bu baskılanma devam edecektir diye tahmin ediyorum."
Gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş için ise İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gram altın için yeni bir bant aralığı veren Memiş, yükselişlerin ani olacağını tahmin ettiğini söyledi. Yatırımcıları 14 gün sonrası için uyardı.
Altındaki düşüşü fırsat bilip altın alanları ve satmak isteyenleri ise "sakın elinizdekini satmayın" diyerek ikaz etti.
Memiş şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın 1834'te. 7 ayın en düşük seviyesinde. Yeni bir trend oluşumu görüyoruz. 1800-1880 dolar aralığı yeni bant aralığı. Yıl sonunda 2000 üzerinde ataklar beklemeye devam ediyorum. 2024 yılında 2350 dolara kadar yükselecek bir ons altım bekliyorum. O yüzden ons altındaki düşüşler alım fırsatı. Dünyadaki merkez bankalarının da altın rezervini artırmak için fırsatı oldu bu düşüşlerle. Eline yeni dolar geçen, ons altındaki bu seviyeleri ve önümüzdeki 14 günü fırsat olarak değerlendirmeli.
"14 GÜN SONRA RÜZGAR TERSİNE ESECEK"
Gram altın TL serbest piyasalarda 1660-1670 lira. 50 liralık makas var. Bunu yatırımcılar göz önünde bulundurmalı. Bant aralığımız 1650-1700 lira olduğu. 1700 altındaki rakamsal değerler, eline yeni TL geçen, altın borcu olan arkadaşlara iyi fırsatlar sunuyor. Düşüşler kalıcı değil. Yıl sonuyla alakalı öngörümde bir değişiklik yok. 2024 yılı sonu öngörüm 2500 lira.
Dolar güçlü duruşunu koruduğu için gram tarafında da sert düşüşler görmüyoruz. 50 liralık değer kaybı oldu, bu da elinde TL bulunduranlara bir fırsat sunmuş oldu. Elinde altın bulunduranlar kesinlikle satmamalı. 14 gün sonra rüzgarın tersine döneceğini, hızlı yükselişlere başlayacağını göreceğiz.
Ons gümüş 21.41 dolar. Ons gümüş tarafında 20.80 destek seviyesi. Görünüm kısa vade için düşüş trendinin sonlanacağı yönünde. Hızlı toparlanma bizi bekleyecek. Gram gümüş 19 lira seviyesinde.
18.50 destek seviyesi, yukarıda 20.50 direnç seviyesi var. Elimde TL olsaydı altın ve gümüş tarafında ciddi alımlar yapardım. Düşüşler kalıcı değil, yukarı yönlü hareketler beklenenden daha sert olacak ve alım fırsatı vermeden yoluna devam edecektir."