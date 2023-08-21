İslam Memiş doların yıl sonunda ne kadar olacağını açıkladı

Ekonomist İslam Memiş, dolar kurundaki yılsonu beklentisini açıkladı. "Bugün de aynı düşüncem geçerli." diyerek neye yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

İslam Memiş doların yıl sonunda ne kadar olacağını açıkladı

İslam Memiş, "Nakit param var neyi tercih etmeliyim?" başlıklı yeni bir Youtube videosu yayınladı.

Altın ve dolara dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Borsada satışlar var, dolar kuru yükseliyor. Euro, altın ve gümüş geriliyor. Bir pozisyon değişikliği var, piyasalarda bir karışıklık var, yatırımcı da karar veremiyor. Peki, yatırımcısı ne yapmalı? Borsa İstanbul güçlü duruşunu korumaya devam ediyor ancak satış beklentim hala devam ediyor. 7000 altında rakamlar hala gelebilir mi? Evet."

Hızla yükselen dolar kuru için Memiş, son yaptığı değerlendirmede dolar endeksi ve kur için yeni tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş, şunları söyledi:

Yılın ikinci yarısıyla alakalı beklentim 92-94 seviyesi olduğunu anımsatmak isterim. Ancak buradan tekrar kısa vadeli için tepki alımı gelebilir. Yılın kalan yarısı için 92-102 dolar aralığında işlemler gerçekleştirebilir.

1,15 seviyesi test edildiğinde tekrar yoruma ihtiyaç var. Yılın ilk yarısında dolar mı, euro mu sorusunun cevabını hep euro olarak vermiştim. Bugün de aynı düşüncem geçerli.
Yılın ikinci yarısında dolar/TL kurunda 25,50-27,70 lira aralığını takip edeceğim. Ancak yılın kalan yarısı için dolar karşısında her şeyin değerlenme sürecinde olacağını söyleyebilirim.

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