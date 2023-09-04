İslam Memiş gram altın uyarısı: Almayı ya da bozdurmayı düşünenler dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altına önümüzdeki günlerde neler olacağını açıkladı. Memiş, eylül ayını işaret etti.
Piyasaların durumunu ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor.
Son olarak ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı ve ikinci çeyreklik döneme ilişkin büyüme tahmini piyasaları hareketlendirdi.
ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme tahmini ise düşüş gösterdi. Kritik iki veri sonrası ons altında sert yükselişler görüldü.
Geçtiğimiz güne 1937 dolardan başlayan ons altın ABD verileri sonrası 1949 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1942 dolardan kapattı.
Bugüne 1942 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1945 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1942 dolar, en yüksek ise 1947 dolar seviyeleri görüldü.
Dün 1653 liradan açılan gram altın 1674 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 1666 liradan kapandı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında görülecek seviyeyi açıkladı ve eylül ayını işaret etti. Memiş, elinde altın bulunduranları uyardı ve gram altınla ilgili zirve tahminini açıkladı.
"Altın onsu 1914'ten kapanmıştı geçen hafta. Bu güçlü bir kapanıştı. Doların değer kazanmasına rağmen, endeksin 104.32'ye yükselmesine rağmen, ons altının 1900 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, 2-3 haftalık süreçte ons tarafında 2000 dolar üzerinde hareketler görünce şaşırmamamız gerektiğini gösteriyor.
2-3 hafta içinde 2000 üzerinde ataklar görme ihtimalimiz güçlendi. Elinde altın bulunduran beklemeye devam etmeli.
Büyük bir ihtimalle ya eylül ortaları ya da eylül sonlarına tekabül edecek. Bakalım, gram altın ve dolar TL nerede olacak.
Gram altın TL 1700'ün altına sarkmıştı. Çünkü dolar kurunda sert düşüşler görmüştük.
Gram altın almaya devam edin, yıl sonu öngörüm 1880 demiştim.
Bu kırılırsa belki 2000 liranın yolu bile açılacak. Bu seviyelerden gram altın almak bence mantıklı. Serbest piyasalarda 1698 lira seviyesinde. 1700 altında bir rakam var.
Gram altın çok gerilemek istemiyor. Ons altındaki yükseliş başladığında, ekim ayı itibarıyla 1800'lü rakamları görmeye başlayacağız. 1700 lira altındaki rakamlar kalıcı değil.
Ons gümüş 24.28 dolar seviyesinde. Daha önce 22.22 dolardaydı. Buralar artık dip. İkişer dolarlık yükselişten bahsetmiştik. Devamında 26 dolar gelecek ve 28 dolar.
20.72'de gram gümüş resmi kur tarafında ancak serbest piyasalarda 21.47 lira seviyesinde. Yani 21 lira üzerinde. Burada da 22, 24 ve 26 lira gram gümüşte yükseliş göreceğiz. Burada pozitif beklentim devam ediyor."