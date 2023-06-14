İslam Memiş gram altında alım fırsatı olacak tarihi açıkladı

Gram altında 1800 TL için uygun bir ortam olduğunu belirten Memiş, “Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum” dedi.

İslam Memiş gram altında alım fırsatı olacak tarihi açıkladı

İslam Memiş piyasaya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu hafta en ons hem gram bazında geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var. Buradan tekrar bir satış gelebilir. 1910 dolara kadar geri çekilme öngörüyorum 1480-1515 bant aralığını gram altında öngörüyorum. Fed'in faiz kararı, ECB'nin faiz kararı var. Bu gelişmeler dolar/TL ve ons altında etkili olacağından gram altın da geniş bant aralığında dalgalanabilir" ifadelerini kullandı.

"Gram altın TL'de yıl içinde 1600 TL'nin yukarı yönlü kırılmasını, 1700-1800 liranın da bugünkü ekonomik koşullarda mümkün olduğunu düşünüyorum” diyen Memiş, özetle şunları açıkladı:

“Merkez Bankası faiz artışı olursa dolarda geri çekilme öngörüyorum. Bu da gram altında 1450 ve 1400'e kadar geri çekilmeye neden olabilir. Elinde TL bulunduran, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı yakından takip etmesi gerekiyor. Son bir alım fırsatı vereceğini tahmin ediyorum.

Tansiyon yüksek, kur yüksek... Vatandaş da kafası karışık, faiz kararını görmeden kesin hükümlü olmamak gerekiyor. Döviz kurlarında ve gram altında bir gerileme mümkün görülüyor. Kısa vadede altının gram ve onsunda düşüş beklediğimi ifade ettim. 1400'e kadar gram altında, ancak kısa vadeli düşüşler kalıcı değil. Bunun bilmek lazım. Orta ve uzun vadede altın yatırımcısının yüzü gülmeye devam edecek.

Bir tarafı ons, bir tarafı gram. Çift ayaklı olduğu için kazandırıyor. Dolardan destek aldı, Eylül’den itibaren onstan da destek alma ihtimali kuvvetli. İhtiyacı olmayan bozmak için acele etmemeli.”

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