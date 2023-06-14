Turhan Çömez Türk Lirası’nın içler acısı halini gözler önüne serdi

Seçim sonrası dövizde yaşanan sert yükseliş tarihi zirvelerdeki seyrini sürdürürken İYİ Partili Turhan Çömez'in paylaştığı fotoğraf acı tabloyu gözler önüne serdi.

Seçimlerin ardından döviz kuru tarihi zirveleri gördü. Londra'daki bir havalimanında bulunan döviz kuru tabelasını paylaşan Çömez, aradaki makas farkına dikkat çekerek Mehmet Şimşek'e "Bu neden ola ki?" diye sordu.

Döviz tarihi zirveleri test etmeyi sürdürürken 14 Mayıs öncesi 20 liranın altında olan dolar, tam 1 ay sonra yaklaşık 24 liraya dayanırken euro kuru 25'i aştı, sterlin 30'a dayandı.

"BAŞKA HİÇ BİR PARA BİRİMİNDE BÖYLE BİR FARK YOK"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda döviz kuru tablosunun fotoğrafını paylaştı.

1 Sterlin karşılığında 21 TL alınabildiğini ancak 39 TL karşılığında 1 Sterlin alınabildiğini belirten Turhan Çömez, Hazine ve Maliye Başkanı Mehmet Şimşek’e aradaki neredeyse iki katlık farkın neden kaynaklandığını sordu.

Çömez’in konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Londra Heathrow Havaalanı’nda, 1£ verip, 21 TL alıyorsunuz. Ancak, 39 TL verip, 1£ alabiliyorsunuz.

Neredeyse 2 kat fark var.

Başka hiç bir para biriminde böyle bir fark yok.

Bu neden ola ki @memetsimsek”