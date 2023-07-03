İslam Memiş altın sahiplerine son uyarı: Sadece 1 gün kaldı

Altın, ABD'de patlak veren bankacılık krizinin ardından sert bir yükselişe imza atsa da yatırımcılar tedirginlik yaratmaya devam etti.

Altın sahibi olan vatandaşlar uzmanların açıklamalarına dikkat kesilirken, İslam Memiş, dolar paritesinde yaşanacak gelişmelerin altın fiyatlarını belirleyeceğine işaret etti.

"DOLAR NEREYE ALTIN ORAYA"

Altın fiyatlarının belirlenmesinde başat rolün doların mevcut değeri olduğunu vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyanın beklentisi ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yumuşak açıklamaların geleceği ve faiz artırım sürecinin sonlanacağı yönündeydi. Evet, Fed son toplantısında faizleri sabit tuttu ancak Powell tarafından yapılan şahin açıklamalar gösteriyor ki yılsonuna kadar birkaç faiz artırımına daha şahitlik edeceğiz.

Piyasaların dengelerini bozan bu açıklamalar, altın fiyatlarını da tepetaklak etti. Dolar endeksinin yaz ayları itibariyle bir düşüş yaşamasını bekliyorduk ancak faiz artırım sinyali, dolarda güçlü poziyonu korudu ve Avrupa piyasasından kaçışlar yaşandı. Her zaman söylediğimiz gibi dolar nereye giderse altın tersine gidiyor. ABD'de faiz artırımının kesinlikle sonlanacağı güne kadar temkinli konuşmakta fayda var.

"ALTIN ALMAK İÇİN SON FIRSATLAR"

Mayıs ayının son haftasında uyarılara başladım, henüz ons altın 2000 dolar seviyelerindeyken ısrarla Haziran ayı içerisinde 1910 dolar altına düşecek dedim ve geldiğimiz noktada söylediklerimin bir bir çıktığını görüyoruz.

Altın için 1900 altının test edileceğini düşünmüyorum, aksine hızlı bir toparlanma sürecine girilecektir. Bu yüzden buralar belki de eşine zor rastlayacağımız bir alım fırsatı sunuyor altın için. Çünkü yıl ortalarında da belirttiğimiz üzere Aralık ayı itibariyle ons altındaki beklentimiz 2250-2350 dolar seviyelerinde. Bu fiyat artışının elbette gram ve çeyrek altına etkisi de olacak.

Kesin bir tarih vermek zor ancak altın artık kabına sığmayacak noktaya geldi. Bu hafta itibariyle sert ataklar görebiliriz. Bu yüzden "Alım için en doğru zaman ne?" sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün olmasa da, önümüzdeki birkaç gün hazırlığa başlamak için ideal gözüküyor.

EURO UÇACAK, DOLAR DİBİ GÖRECEK

Dolarda Fed tarafından gelen açıklamalar nedeniyle değer kaybı önlenmiş olsa da, bunun ertelendiğini söylemek daha doğru olacaktır. Dolar endeksi, çok radikal bir düşüş yaşamayacak olsa da bir nebze geri çekilecektir. ABD'den gelen ekonomik veriler gösteriyor ki, Fed'in ekonomiyi soğutma girişimleri başarılı şekilde sürüyor. Bu nedenle gelecek toplantıda da faizlerin sabit bırakılacağı kanaatini taşıyorum. İki toplantı üst üste benzer bir kararın çıkması doları düşürürken, emtia fiyatlarını yukarı çekecektir. Altın için boğa sezonunun başladığını söylemek mümkün.

Buna karşın değerlenecek bir diğer para birimi ise Euro olacaktır. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz hareketine geç başladığı için henüz istenilen noktaya ulaşabilmiş değil. Avrupa'da enflasyonla mücadele için düzenli bir faiz artırım serisine gidileceğine, bu nedenle Euro/dolar paritesinde yaz sonlarına kadar hızlı bir yükseliş gözlemleneceği kanaatindeyim. O tarafta paritenin 1.15 seviyelerine çıktığını görmek sürpriz olmayacaktır. Bu nedenle dolardaki birikimi, altın ya da Euro tarafına kaydırmak için ideal zaman olabilir."