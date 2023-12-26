İslam Memiş son 7 gün uyarısı yaptı. Daha çok kazanmak için son yolu gösterdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV 100'deki köşesinde altın, borsa ve dolarla ilgili yıl sonu beklentilerini yazdı ve kazanmanın yolunu gösterdi.

İslam Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek Noel tatilinin para piyasalarını etkileyeceğini ifade etti.

İslam Memiş’in yazısı şu şekilde;

ABD ve Avrupa piyasaları Noel tatili nedeniyle kapalı.

Para piyasalarının Noel tatili dolayısıyla sakin bir hafta geçirmesini bekliyorum.

Bu hafta piyasalarda şu bant aralıklarını takip edeceğim.

BİST 100

Son çeyrekte yüzde 20 civarı değer kaybeden endeks, satıcılı bir seyirde yılı tamamlıyor.

Şimdi burada karşımıza iki tablo çıkıyor:

1- Yabancı yatırımcılar için giriş ortamı hazırlandı

2- Borsadan kalıcı çıkışlar başladı

Ben birinci seçeneği daha makul buluyorum. Orta ve uzun vadede borsada pozitif beklentim devam ediyor.

Ancak insanların borsadan soğuması veya soğutulması bence iyi değil.

Derseler ki, “Borsa yerine faiz var” o da ayrı bir tartışma konusu olur ve yanlış teper.

Burada 7 bin 500 puan seviyesi kritik öneme sahip.

Altına sarkması durumunda tüm ezberler bozulur ve borsa cazibesini yitirir.

Bir hayli fazla zarar eden de olur.

7.500-7.850 puan aralığını takip edeceğim.

DOLAR/TL KURU

29,11 lira seviyesinden açılış yaptı.

Bu yılın zirvesi 29,30 lira.

İlk fırsatta (Ocak ayı içinde) 30 liraya yerleşecek bir dolar kuru bizi bekliyor.

30 liranın normalleşeceğini, 40’lı seviyelerin hedef alınacağı bir süreç bizi bekliyor.

2023’ün dördüncüsü dolar.

Çok konuşulan ancak az kazandıran oldu.

Her zaman dediğim gibi, dolar bir yatırım aracı değildir.

28,80-29,20 lira aralığında oyalanır.

ONS ALTIN (XAU/USD)

2 bin 70 dolara yükselen ons, haftayı 2 bin 53 dolar seviyesinden tamamladı.

Aşağıda teknik olarak ihlal edilen alanlar var.

2.020-2.002-1.995 dolar seviyeleri.

Bu hafta aşağı yönlü destek seviyelerini test etmek isteyebilir.

2024’de 2 bin dolar seviyesi dip seviyesi olur.

Bu hafta dolar karşısındaki varlıklarda satıcılı, dolar endeksinde (dxy) alıcılı bir seyir bekliyorum.