İslam Memiş'ten borsa yatırımcısına kritik uyarı. Artık dikkat etme vakti

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla adından sıkça bahsettiriyor.

BIST 100 endeksi son 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarak, haziranda yaklaşık olarak yüzde 9 getiri sağladı.

Bugün ise açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,29 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 5.372,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 5,04 değer kazanarak günü 5.372,66 puandan kapattı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsadaki ralliyle ilgili yatırımcıları uyardı.

Memiş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bist 100 endeksinde 5.407 puan görüldü. Bundan sonra kâr satışlarına dikkat etmek gerek. Sürekli yükselen değil, yatay sürecine girebilir. 4.390 puan seviyesinden giriş yapanlar iyi bir karar vermiştir. Artık dikkat etme vakti.'' ifadelerini kullandı.