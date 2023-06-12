Borsada büyük manevra. Tam 573 milyon dolar

Borsada yabancı yatırımcı arkasına bile bakmadan kaçtı. Mayıs ayında yabancılar 573,9 milyon dolarlık satış yapıp, İstanbul Borsasından çıktı.

Borsada büyük manevra. Tam 573 milyon dolar

Mayıs ayında yabancı yatırımcı yarım milyar dolardan fazla hisse satıp, İstanbul Borsası'nı terk etti.

Borsa İstanbul, yabancı banka, aracı kurum veya şahıs hesabından gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin toplam rakamını açıkladı.

Buna göre, yabancılar mayıs ayında 23 milyar 701 milyon 638 bin 223 tutarında alım yaparken, 24 milyar 275 milyon 494 bin 421 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 573 milyon 856 bin 198 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 36 milyar 263 milyon 449 bin 253 dolar seviyesinde gerçekleşti.

borsaasak55666.jpg

borsasasass55667.jpg

İlgili Haberler
İslam Memiş'ten borsa yatırımcısına kritik uyarı. Artık dikkat etme vakti
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Tuzla'da korku dolu anlar: Tersanede havuz çöktü vinç geminin üzerine devrildi Güncel
Tuzla'da korku dolu anlar: Tersanede havuz çöktü vinç geminin üzerine devrildi
Mehmet Aslantuğ açıklama yaptı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Magazin
Mehmet Aslantuğ açıklama yaptı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı Spor
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı Kültür Sanat
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Potanın Perileri Avrupa arenasında. Kadrosu belli oldu Spor
Potanın Perileri Avrupa arenasında. Kadrosu belli oldu
Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Güncel
Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Otomobil bariyere çarpıp ters döndü: 1'i bebek 4 yaralı Güncel
Otomobil bariyere çarpıp ters döndü: 1'i bebek 4 yaralı