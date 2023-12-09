İslamcı derneğin İsrail protestosunda AKP’yi küplere bindiren slogan. 'Eyleminiz batsın' dediler

İslamcı yapısıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği’nin İsrail protestosunda AKP’yi küplere bindiren slogan atıldı. Söz konusu protestoya AKP’den tepki geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İslamcı derneğin İsrail protestosunda AKP’yi küplere bindiren slogan. 'Eyleminiz batsın' dediler

Geçen günlerde İstanbul'daki Dışişleri Bakanlığı temsilciliği önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in yanı sıra AKP iktidarını da protesto etmişti.

İsrail'in Filistin'de on binlerce insanın ölümüne yol açan saldırıları karşısında Türkiye'nin herhangi bir yaptırım uygulamamasına ve özellikle ticari ilişkilerin devam etmesine tepki gösteren gruptan "Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları yükselmişti

Bu anları gösteren bir video da, islamcı çevrelere yakın sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ancak eylemde atılan sloganlar AKP'li isimler tarafından sert tepki gördü. Bunlardan biri de AKP İstanbul İl Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç oldu.

Daily Islamist isimli hesabın paylaştığı sözkonusu görüntüyü alıntılayan Ömer Faruk Övenç, hesabın "fonlandığını" öne sürüp şunları yazdı:

"Ne bu fonlanan hesabın ne de PR’nı yaptıkları Bakanlık önündeki grubun gerçek derdi Filistin değil. Bunlar sadece Filistin üzerinden Erdoğan ile hesaplaşmanın peşine düşen, Gazze’de yaşanan acıları kendi siyasi kavgalarına meze eden düşük ve acınası insanlar. Bunları iyi tanıyın…"

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İktidara yakın Yeni Akit gazetesinin sosyal medya hesabında da grubun protestosu "Eyleminiz batsın" denilerek hedef alındı.

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