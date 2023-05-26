İşletmelerin sosyal medyada etkileşimleri yüzde 61 düştü

Dijital pazarlama faaliyetlerinin unsurları arasında yer alan sosyal medya platformları, markaların hedef kitleleriyle etkileşim için kullandıkları kanalların başında geliyor. Markaların sosyal medya davranışlarını inceleyen ‘2023 Engagement Report’ adlı raporda, işletmelerin sosyal medyadaki paylaşımlarının etkileşim oranlarının Instagram'da son 3 yılda yüzde 61 düştüğünü gösterdi.

Yazılım şirketi ‘HubSpot’un internet uygulaması ‘mention’la iş birliği sonucunda oluşturulan ‘2023 Engagement Report’u ve sosyal medya analitiği platformu ‘Rival IQ’ tarafından hazırlanan ‘2023 Sosyal Medya Karşılaştırma Raporu'nu Türkçeleştiren dijital pazarlama eğitmeni Oğuz Veli Yavaş, “Sosyal medya platformları, 2023'te pek çok marka için tüketiciyle kurulan dijital iletişimin merkezindeki yerini korudu. Her marka dijital pazarlama stratejilerinin uygulamaya konduğu sosyal medya kanallarında farklı içerik stratejileriyle var olmaya çalışsa da platformların politikaları, tüketicilerin beklentileri ve markaların içerik paylaşım sıklığı, etkileşim oranlarında belirleyici rol oynadı” diyerek raporlara dair değerlendirmelerini paylaştı.

14 FARKLI SEKTÖR 2 BİN 100 MARKA

14 farklı sektörden, 2 bin 100 markanın yaklaşık 37 milyon Instagram gönderisinin incelenmesiyle oluşturulan ‘2023 Engagement Report’tan faydalanarak ‘Instagram Etkileşim Raporu’nu hazırladığını söyleyen Yavaş, “Markaların sosyal medyadaki paylaşımlarının etkileşim oranlarının Instagram'da son üç yıldır düşüşte olduğunu ve bu oranın yüzde 61’e ulaştığını gösterdi. Facebook ve Twitter'da etkileşimlerin sabit seyrettiğini kaydeden rapor, Instagram etkileşim oranlarındaki düşüşün yalnızca 2022’de yüzde 30, son 3 yılda ise toplam yüzde 61 oranında olduğunu tespit etti” dedi.

(Kaynak: DHA)