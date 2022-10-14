Okan Buruk'un yardımcısından İspanyol basınına flaş Galatasaray açıklaması

Okan Buruk'tan, Galatasaray'da kendisiyle birlikte görev yapması için teklif geldiğinde heyecanlandığını söyleyen Gomez, "Heyecanlıydım. İstanbul'a 4 yıl önce tatile gitmiştim ve zaten sevdiğim bir şehirdi. Ayrıca Okan Buruk, Türk futbolunda bir efsane. Galatasaray'ın, Süper Kupa'da Real Madrid'i yendiği maçın MVP'siydi. Aynı zamanda Başakşehir ile ligi kazandı. Profilimi beğendi ve teknik ekibe tek yabancı olarak katıldım" ifadelerini kullandı.

Türk futbolundaki kısa süredeki tecrübelerini anlatan Gomez, "Türkiye'de futbol, galibiyette ve yenilgide tutkuyla yaşanıyor. Sahaya çıkıp bizi bekleyen tüm insanları görmek inanılmaz ve iç sahadaki atmosferlerimiz inanılmaz" dedi.

