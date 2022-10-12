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  • Icardi'yi çıldırtan açıklama. Wanda Nara gerçeği söyleyince derin bir oh çekti

Icardi'yi çıldırtan açıklama. Wanda Nara gerçeği söyleyince derin bir oh çekti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığıyla gündeme oturdu. Bu kez bambaşka bir iddia ile gündem sarsıldı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 13:59
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ilgili iddia ortalığı karıştırdı: Hamile ama başkasından

Icardi'yi çıldırtan açıklama. Wanda Nara gerçeği söyleyince derin bir oh çekti
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, ülkesinde yaptığı itirafla bir kez daha gündem olmayı başardı.

Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Nara açıklamasında, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim." ifadelerini kullanmıştı.

İddialara göre Wanda Nara yıldız futbolcuyu şarkıcı L-Gante ile, Icardi'nin ise Wanda Nara'yı Arjantinli aktris China Suarez ile aldattığı öne sürülmüştü. Ancak ikili çocukları için ayrılık kararını gözden geçirmekten yana tavır koymuştu.

Ünlü magazin dergisi Cosmopolitan'da flaş bir makale kaleme alındı. Buna göre; Icardi ile ilişkisi bitme noktasına gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin Arjantinli ünlü rapçi L-Gante olduğu belirtilirken, Nara'nın ünlü rapçiden hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde katıldığı "La Noche de Mirtha" isimli programda Wanda Nara ile ilişkisini, "O güzel, çok güzel bir kadın. Onu tanımaya başladım. Birbirimizi tanımaya başladık" açıklamasıyla ilişkilerini doğrulamıştı..

"WANDA HAMİLE"

Chronicle HD'deki "The Run Run of the Show"un programının yorumcusu Fernando Piaggio, Wanda Nara'nın yeni bir çocuk beklediğini açıkladı. Baba figürünün Icardi değil L-Gante olduğunu iddia etti. Programın sunucusu, "Wanda Nara, L-Gante'den hamile kaldı" dedi. 22 yaşındaki şarkıcının Tamara Báez ile ilişkisinden dolayı Jamaika adında bir kızı var.

Bu arada Mauro Icardi, Wanda Nara ve L-Gante'nin romantizmini örtbas etmeye çalışmaktan vazgeçti. "Çocuklara iyi bakın" mesajı gönderdi.

Bunun üzerine Wanda Nara konuyla ilgili olarak L-Gante ile birlikte Instagram canlı yayınında açıklama yaptı.

L-Gante ise, "Bu haberi kim uyduruyor?" şeklinde cevap verdi.

 

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N.D
12.10.2022 14:17
Zaten biz de milletce merak ediyorduk bu kadın kimden hamile kaldı diye.  
 
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