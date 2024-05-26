İsmail Kartal beklemede. Maça az bir zaman kala açıkladı

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İsmail Kartal beklemede. Maça az bir zaman kala açıkladı

İstanbulspor maçına az bir zaman kala İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in son haftasında İstanbulspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe’de mücadele öncesi İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"NASIL ÇIKTIĞIMIZI HERKES GÖRDÜ"

Gerçek şampiyonun kendileri olduğunu belirten İsmail Kartal, "Kendi taraftarımızın önünde şampiyon takım olarak, iyi futbol oynayarak, rakibimizin maçını bekleyip sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Rams Park'tan, Trabzon'dan nasıl çıktığımızı herkes gördü. Gerçek şampiyonunu kim olduğunun farkındalar. Şampiyon takım olarak oynayıp kazanmak istiyoruz. Şampiyon olarak bu akşam burada sezonu kapatabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

"TARAFTARI MUTLU ETMEK İÇİN İYİ MÜCADELE ETMEK GEREKİYOR"

İyi mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden Kartal, "Taraftarımızı da mutlu etmek için iyi mücadele etmemiz gerekiyor. İyi futbol oynayarak sezonu bitirmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

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