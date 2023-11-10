İsmail Kartal dönüşünü dört gözle bekliyor. Takımın jokeri olacak

Geçen sezon oynanan Sevilla maçında çapraz bağları kopan Lincoln Henrique, aralık ayında takıma katılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Kartal dönüşünü dört gözle bekliyor. Takımın jokeri olacak

Fenerbahçe'ye geçen sezon imza atan ve oynadığı maçlarda performansıyla büyük beğeni toplayan Lincoln Henrique, Sevilla karşılaşmasında ağır bir sakatlık yaşamıştı.

ŞU ANDA LİSANSI ASKIDA
Çapraz bağları kopan Brezilyalı futbolcunun lisansı askıya alınmıştı. Bireysal çalışmalarını sürdüren sambacı aralık ayından itibaren takım arkadaşlarına katılacak. 25 yaşındaki oyuncu, formasına kavuşma konusunda son derece hırslı. Lincoln, antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıp kendini göstererek İsmail Kartal'ın gözüne girmeye kararlı.

KARTAL'DAN YAKIN TAKİP
İsmail Kartal'ın da öğrencisinin iyileşme sürecini yakından takip ettiği ve sağlık ekibinden bilgi aldığı öğrenildi. Lincoln, sezonun ikinci yarısına adeta yeni bir transfermiş gibi başlamayı hedefliyor.

JESUS İLE PARLAMIŞTI
Sambacı'nın asıl mevkisi forvet arkası. Ancak 25 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında, sol kanatta ve sol bekte de görev yapabiliyor. Lincoln sahalara döndükten sonra aynı geçen sezon Jorge Jesus'ta olduğu gibi İsmail Kartal'ın da jokeri haline gelebilir.

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