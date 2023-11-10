İsmail Kartal dönüşünü dört gözle bekliyor. Takımın jokeri olacak

Fenerbahçe'ye geçen sezon imza atan ve oynadığı maçlarda performansıyla büyük beğeni toplayan Lincoln Henrique, Sevilla karşılaşmasında ağır bir sakatlık yaşamıştı.



ŞU ANDA LİSANSI ASKIDA

Çapraz bağları kopan Brezilyalı futbolcunun lisansı askıya alınmıştı. Bireysal çalışmalarını sürdüren sambacı aralık ayından itibaren takım arkadaşlarına katılacak. 25 yaşındaki oyuncu, formasına kavuşma konusunda son derece hırslı. Lincoln, antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıp kendini göstererek İsmail Kartal'ın gözüne girmeye kararlı.



KARTAL'DAN YAKIN TAKİP

İsmail Kartal'ın da öğrencisinin iyileşme sürecini yakından takip ettiği ve sağlık ekibinden bilgi aldığı öğrenildi. Lincoln, sezonun ikinci yarısına adeta yeni bir transfermiş gibi başlamayı hedefliyor.



JESUS İLE PARLAMIŞTI

Sambacı'nın asıl mevkisi forvet arkası. Ancak 25 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında, sol kanatta ve sol bekte de görev yapabiliyor. Lincoln sahalara döndükten sonra aynı geçen sezon Jorge Jesus'ta olduğu gibi İsmail Kartal'ın da jokeri haline gelebilir.