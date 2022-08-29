İsmail Kartal'la ilgili flaş iddia

Fenerbahçe'de geçen sezon Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör İsmail Kartal, başarılı bir dönem geçirmişti.

Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, büyük bir çıkış yakalamış ve 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik 4 yenilgi alırken, alt sıralardan üst sıralara tırmanmış ve ligi ikinci sırada bitirmişti.

Sezon sonunda görevden ayrılan Kartal, bu sezon başında hiçbir takımla anlaşmamıştı.

İsmail Kartal'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kartal'ın Ankaragücü'nün gündeminde olduğu ileri sürüldü.

Yeni çıktığı Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Ankaragücü'nde 4-1'lik Karagümrük yenilgisi sonrası teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrılmıştı.

Ankaragücü yönetiminin yeni teknik direktör için arayışlarını sürdürdüğü ve teknik direktör adayları arasında ilk sırada İsmail Kartal'ın olduğu belirtildi.

İsmail Kartal, Haziran 2017-Aralık 2018 arasında da Ankaragücü'nü çalıştırmış ve 54 maçta 26 galibiyet, 11 beraberlik, 12 mağlubiyet görmüştü.