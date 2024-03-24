Fenerbahçe Galatasaray maçında yaşananlar şoke etti

Fenerbahçe'nin ligden çekilme konusunun gündeme geldiği Galatasaray Divan Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı.
Galatasaray Divan Kurulu üyesi Sami Çölgeçen geçmişte yaşanan bir olayı anlattı.
Galatasaraylı Büyük Mehmet'in Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray için neler yaptığını anlatan Çölgeçen'in sözleri sonrası salondaki sessizlik dikkat çekti.
İŞTE SAMİ ÇÖLGEÇEN'İN SÖZLERİ:
O sezon Galatasaray kümeye oynuyordu.
Fenerbahçe - Galatasaray maçından bir gün önce Büyük Mehmet (Mehmet Oğuz) Fenerbahçeli oyuncuları topladı.
Büyük Mehmet, ‘Arkadaşlar yarın Galatasaray'ı yenmeyeceğiz çünkü Galatasaray küme düşme tehlikesinde’ diyerek takım arkadaşlarında istekte bulundu.
O maç 0-0 bitti.
Galatasaray kümede kalması için gerekli puanı aldı.
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