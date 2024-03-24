Fenerbahçe tepkisi çığ gibi büyüyor. UEFA'ya şikayet ettiler

Fatih Saboviç
Fenerbahçe tepkisi çığ gibi büyüyor. UEFA'ya şikayet ettiler
UEFA'nın, Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarına ilişkin bir yasaklama kararı aldığı iddiaları üzerine Olympiakos taraftarlarından bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı seyirci yasağı nedeniyle, 11 Nisan'da Atina'da Olympiakos ile yapılacak maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını destekleyemeyecek.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA'nın kararı 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak ve Olympiakos taraftarları Ülker Stadyumu'nda takımlarını destekleyemeyecekler.

UEFA'nın güvenlik gerekçesiyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında benzer önlemler aldığı belirtiliyor ve resmi bir açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Yunan temsilcisi de UEFA'ya şikayette bulunacak.

TÜRKLERLE SAVAŞIMIZ YOK

Olympiakos taraftarları ise yayınladıkları bir bildiriyle, Fenerbahçe deplasmanına gitme yasağına karşı olduklarını ve İstanbul'a gitmek istediklerini ifade ettiler.

Olympiakos'un önde gelen taraftar grubu 'Gate 7' tarafından yapılan açıklamada, "Bizim Türklerle bir savaşımız yok, Fenerbahçe taraftarlarıyla da bir rekabetimiz yok" denildi.

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