Fenerbahçe tepkisi çığ gibi büyüyor. UEFA'ya şikayet ettiler

Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı seyirci yasağı nedeniyle, 11 Nisan'da Atina'da Olympiakos ile yapılacak maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını destekleyemeyecek.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, UEFA'nın kararı 18 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçı için de geçerli olacak ve Olympiakos taraftarları Ülker Stadyumu'nda takımlarını destekleyemeyecekler.

UEFA'nın güvenlik gerekçesiyle Türkiye'deki Olympiakos maçlarında benzer önlemler aldığı belirtiliyor ve resmi bir açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Yunan temsilcisi de UEFA'ya şikayette bulunacak.

TÜRKLERLE SAVAŞIMIZ YOK

Olympiakos taraftarları ise yayınladıkları bir bildiriyle, Fenerbahçe deplasmanına gitme yasağına karşı olduklarını ve İstanbul'a gitmek istediklerini ifade ettiler.

Olympiakos'un önde gelen taraftar grubu 'Gate 7' tarafından yapılan açıklamada, "Bizim Türklerle bir savaşımız yok, Fenerbahçe taraftarlarıyla da bir rekabetimiz yok" denildi.