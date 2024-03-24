Maltepe’de bir araç seyir halindeyken alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Maltepe’de bir araç seyir halindeyken alev topuna döndü
İstanbul Maltepe’de seyir halinde olan bir otomobil cayır cayır yandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı olan Zümrütevler dağ yolunda bulunan bir kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark ederek aracı yol kenarında çeken araç sahibi araçtan indi ve durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Tam da bu sırada otomobil bir anda alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başardı. Alevler içinde yanan araç ise hurdaya döndü.

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