İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal en çok merak edilen konuya açıklık getirdi.

İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken gözler takımda kalacak isimlere çevrildi.
Özellikle Lens'in yakından ilgilendiği Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı golcünün ayrılığını hakkında son kararını verdi.
Yedek golcü olmak istemeyen Batshuayi'ye sezon içinde Dzeko ile dönüşümlü oynayacağı garantisini veren Kartal, astronomik bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncunun takımda kalmasını istedi.
"ÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"
TRT Spor'a verdiği röportajda "Bazı oyuncular iyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk, çok mutlu. Elinden gelenin her şeyini yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif gelirse, kulüp politikasına göre oturur konuşuruz" ifadelerini kullanan İsmail Kartal böylece son kararını da vermiş oldu.

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