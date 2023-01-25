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Fenerbahçe'yi şahlandırmıştı: İsmail Kartal lige geri dönüyor

Fenerbahçe'den ayrılışıyla büyük ses getiren İsmail Kartal, lige geri dönüyor.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:56
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İsmail Kartal lige dönüyor

Fenerbahçe'yi şahlandırmıştı: İsmail Kartal lige geri dönüyor
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Spor Toto Süper Lig'de 21/22 sezonuna Vitor Pereira ile yeniden başlangıç yapan Fenerbahçe, art arda alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.

Sarı lacivertli ekibin başında 2. baharını yaşayan Pereira, çıktığı 25 maçta 1.60 puan ortalaması yakalamıştı. Son olarak ligin 17. haftasında evinde Beşiktaş 'la 2-2 berabere kalan Kanarya, Portekizli isimle yolları ayırma kararı almıştı.

FENERBAHÇE'Yİ AYAĞA KALDIRMIŞTI

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası devre arası zamanını hocasız geçiren Fenerbahçe, 21. haftada İsmail Kartal'ı tekrardan takımın başına getirdi. Sarı lacivertli ekip, İsmail Kartal yönetiminde Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ne veda ederek, taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

61 yaşındaki çalıştırıcının sistemini oturtmasıyla beraber art arda galibiyetler almaya başlayan Fenerbahçe, tekrardan taraftarıyla barışmış ve maçlarını kapalı gişe oynamaya başlamıştı.

GAZİANTEP FK İSMAİL KARTAL'I DÜŞÜNÜYOR

Gaziantep FK, Erol Bulut ile yollarını ayırıp göreve İsmail Kartal'ı getirmeyi düşünüyor. Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları bir Gaziantep FK'da ana gündem maddesi teknik direktör.

Erol Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve genç teknik adam ile görüşmeler yapan Gaziantep FK, bir yandan da Bulut sonrasını düşünüyor. Gaziantep FK, bu doğrultuda Erol Bulut'un ardından göreve İsmail Kartal'ı getirmeyi düşünüyor.

Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliğinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

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