Fenerbahçe'ye kötü haber: Jesus'un canı sıkıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı idmanla başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sakatlıkları süren 2 futbolcunun antrenmana katılamaması Jesus'un canını sıktı. Joshua King ve Bright Osayi-Samuel günü tedavi programları ile tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.