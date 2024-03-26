İsmail Kartal meydan okudu 'Ceza meza veremezler'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçından sonra yaşanan olayları anlatırken, futbolcularına ceza verilemeyeceğini ileri sürdü.

Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan sonra oğlum Emre'yi 5-6 kişi araya aldı. 6 sayfalık darp raporu var. Kaburgalarında ezilme var. Bir gün hastanede kaldı benim oğlum. En fazla darp edilen oğlumdu. Sürekli soyunma odasına kustu. Osayi'nin yanına gidemedim. Elim şişmişti neden oldu bilmiyorum.

Livakovic, çok duygusal bir çocuk. İçine kapanık bir çocuk. Çok etkilendi. Şu an milli takımda, gelince ruh halini konuşacağız. Babası, ailesi Hırvatistan'da ayağa kalkmış durumda.

Ceza meza kimsenin verebileceğini düşünmüyorum. Ne yapsın oyuncum kendini müdafaa etmesin mi? Bir iki kişi olsa münferit bir olay deriz. 200- 300 kişi sahaya giriyor. Tabii ki kendilerini müdafaa edecek oyuncular.

Trabzonspor maçları her zaman gerilimi yüksek geçer. Yaşanan olaylar oldu. Kafama maddeler geldi. Maçın sonuna kadar su şişeleri yedik. Hiç rol yapmadım, maçı provoke etmedim. Kafam yarıldı deyip ayılıp bayılabilirdim, böyle bir adam değilim."

