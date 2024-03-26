Zehra Güneş'in o görüntüleri ortaya çıktı. Bakın neresine yaptırdı?

Milli voleybolcu Zehra Güneş kardeşleri Mina ve İrem'e uydu soluğu dövmecide aldı.

Türk voleybolunun son dönemdeki yükselen yıldızı Zehra Güneş sahadaki performansının yanında güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine topluyor.

Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da yoğun ilgi görüyor.

Zehra Güneş bu kez de yeni dövmesiyle gündem oldu.

Kardeşleri Mina ve İrem ile birlikte soluğu dövmecide alan Zehra Güneş, koluna güneş dövmesi yaptırdı.

Aynı sembolü kardeşleri Mina ve İrem de yaptırdı.

Üç kız kardeşin dövmecideki anları yayınlanan videoyla ortaya çıktı.

Bu paylaşım büyük beğeni topladı.