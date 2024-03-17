Mauro Icardi Fenerbahçe'ye şans tanımadı

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Mauro Icardi Fenerbahçe'ye şans tanımadı
Kasımpaşa maçının kader adamı olan Mauro Icardi şampiyonluk konusunda iddialı sözler sarf etti.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi kariyerinin en unutamayacağı maçlarından birini Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Arjantinli yıldız, 34. dakikada kendi ağlarını havalandırdı.

Icardi; 48. dakikada ise Dries Mertens'in ortasında rakip ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, 81. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Andreas Gianniotis'i geçemedi.

Arjantinli yıldız, kaçırdığı penaltıdan iki dakika sonra ise bu kez maçtaki ikinci golünü attı.

Son saniyelerde ağları havalandıran Vinicius da Icardi'nin şutunda direkten dönen topu tamamladı.

Ligdeki 26. maçına Kasımpaşa karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 2 ve 3. golünü kaydetti.

Icardi, böylelikle ligde 17 toplamda 23 gole ulaştı.

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Mauro Icardi; Kasımpaşa maçının ardından iddialı açıklamalar yaptı.
Öncelikle maçı değerlendiren Icardi, "Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz." dedi.

Attığı goller için "Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur" yorumunu yapan Mauro Icardi, şampiyonluk için de şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız."

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