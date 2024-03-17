Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. Avcı ve Kartal'dan sürpriz tercihler

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Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. Avcı ve Kartal'dan sürpriz tercihler
Zirve mücadelesi ve 3.'lük yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor Fenerbahçe maçında ilk 11'ler açıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Menuier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Batista Mendy, Edin Visça, Pepe, Trezeuget, Enis Destan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Edin Dzeko

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