İsmail Kartal'dan Arabistan'da derbiye saatler kala flaş karar

Fenerbahçe, Süper Kupa'da bu akşam Arabistan'da Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmaya saatler kala teknik direktör İsmail Kartal'dan çarpıcı bir karar geldi.

Buna göre Kartal oyun sistemini belirledi. Sarı lacivertli takımın hocası, dünkü basın toplantısında da sisteminin sinyallerini vermişti. "Oyuncularıma güveniyorum. Bugüne kadar Süper Lig'de ortaya koyduğumuz iyi ve güçlü bir oyun var. Bunu yarın rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyorum" demişti.

Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda ofansif bir taktik uygulayacaklarını söylediği öğrenildi.

"Önümüzde bir fırsat var" diyen Kartal'ın "Geçen hafta Süper Lig’de mücadele edip, sahadan beraberlikte ayrıldığımız rakibimiz karşısında bu kez daha ofansif bir oyunla sonuca gitmeye çalışacağız. Hem yeni yıl hem de sezonun geri kalanı için kupayı kazanmak, bize büyük bir güç verecek. Baskılı oynayacağız. Orta saha üstünlüğünü almak çok önemli ” ifadelerini kullandıği belirtildi.

Kartal'ın sahaya şu onbiri sürmeyi kararlaştırdığı öğrenildi:

Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.