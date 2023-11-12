İsmail Kartal'dan beraberlik açıklaması. Puan kayıpları hakkında konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor karşısında alınan beraberliği değerlendirdi. Kartal, son haftalarda yaşanan puan kayıpları hakkında da kounuştu.

KAYNAK: AA
İsmail Kartal'dan beraberlik açıklaması. Puan kayıpları hakkında konuştu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u çok iyi analiz ederek Adana'ya geldiklerini belirtti.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-Baştan sona kadar oyun üstünlüğü elimizdeydi. Maçı domine ettik. İlk yarı özellikle 4-5 net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Rakibe neredeyse maçın tamamında hiç pozisyon vermedik. Bir tane sadece stoperlerin oyuna girerek uzaktan attığı bir şut vardı. Bugün oyuncularımla beraber maçı nasıl kurguladıysak, aynı şekilde istediğim futbolu oynadılar, istediğim gibi mücadele ettiler. Sadece istediğimiz golleri bulamadık.

-Ama keşke birkaç gol atıp 3 puanla buradan ayrılıp lider olsaydık. Gene de ortaya koyduğumuz bu mücadele ve oyundan dolayı da oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek önümüze bakıyoruz.

-Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Bu akşamki oynadığımız futbol acaba ne kadar zamandır bu takıma karşı burada böyle futbol oynayan bir takım var? Puan kayıpları olacak. Her maçı her zaman kazanacaksın diye bir kural da yok. Bu uzun bir lig maratonu. Bunlar çok normal şeyler.

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