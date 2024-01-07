İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması. Okan Buruk'a yanıt verdi

Kaynak: AA
İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması. Okan Buruk'a yanıt verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı kazanılan İstanbulspor maçının ardından iddialı sözler sarf etti.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'u 5-1 yendi, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında; hem takımının performansını hem 4 gol atan Cengiz Ünder'i değerlendirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da yanıt verdi.

Şampiyonluğa kilitlendiklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Kazanmak için hafta içi yaptığımız tüm organizasyonları oyuncularım sahaya yansıttı. Tek bir şeyi yanlış yaptılar. O da hızlı şekilde gol atma isteğinden kaynaklı çok fazla pozisyon verdik. Bu eksik taraftı. Daha farklı da kazanabilirdik. Sonuçta 3 puanı aldığımız için mutluyuz" dedi.

İsmail Kartal, Cengiz Ünder için de "Uzun zamandır kendi üzerinde baskı hissediyordu. Attığı gollerle öz güveni daha fazla gelecek. Elimizde İrfan da Emre Mor da var. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç hepsini değerlendireceğiz" yorumunu yaptı.

Son olarak Okan Buruk'un golsüz sona eren derbinin ardından "Avantaj bize geçti" açıklamasının sorulması üzerine İsmail Kartal şu yanıtı verdi: "Derbilerde berabere biten bir maçtan sonra 'avantajı ele geçirdim' düşüncesine katılmıyorum, biz lideriz. Avantaj ve psikolojik üstünlük bizde. Bu, puan puana lideriz şampiyon olacağız demek değil. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Sezon sonuna kadar pozisyonunu elinde bulunduran takım sezon sonu şampiyon olacaktır."

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