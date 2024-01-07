Fenerbahçe'ye Bonucci sürprizi. İtalyanlar resmen yazdı

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Fenerbahçe'ye Bonucci sürprizi. İtalyanlar resmen yazdı
Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile yakından ilgileniyor.

Ocak ayında kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin radarına İtalyan savunmacı Bonucci girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin 36 yaşındaki başarılı yıldızla ilgilendiği belirtildi.

ROMA DA İLGİLENİYOR
Deneyimli savunmacı ile Fenerbahçe haricinde İtalyan ekibi Roma'nın da ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon Union Berlin'de 10 maçta süre alan Bonucci'nin, devre arasında Alman ekibinden ayrılmayı gündemine aldığı ifade edildi.

Leonardo Bonucci'nin Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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