Beş gol yiyen İstanbulspor’da Hakan Yakın, takımının performansından memnun: İstediğim futbolu takımıma oynatabiliyorum

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ilk yarı adeta farka koştu.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder 6. 34. ve 44. dakikada attığı gollerle 38 dakikada hat-trick yapma başarısı gösterirken, ikinci yarının başında bulduğu 4. golle skoru tayin etti.

Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 32. dakikada Muammer Sarıkaya’dan geldi.

“İSTEDİĞİM FUTBOLU TAKIMA OYNATABİLİYORUM”

İstanbulspor teknik direktörü Hakan Yakın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan

Yakın, şunları kaydetti:

"Oyuna biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan golü yedik ve konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe pozisyonları affetmedi ondan sonra. Devreye 4-1'i bularak girdi.

Devre arası söylenecek çok şey yoktu. İlk 5 dakika ve son 5 dakika dışında iyi oynadık. İstediğim futbolu takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz."