Beş gol yiyen İstanbulspor’da Hakan Yakın, takımının performansından memnun: İstediğim futbolu takımıma oynatabiliyorum

Kaynak: DHA
Beş gol yiyen İstanbulspor’da Hakan Yakın, takımının performansından memnun: İstediğim futbolu takımıma oynatabiliyorum
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın, “İstediğim futbolu takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ilk yarı adeta farka koştu.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder 6. 34. ve 44. dakikada attığı gollerle 38 dakikada hat-trick yapma başarısı gösterirken, ikinci yarının başında bulduğu 4. golle skoru tayin etti.

Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 32. dakikada Muammer Sarıkaya’dan geldi.

“İSTEDİĞİM FUTBOLU TAKIMA OYNATABİLİYORUM”

İstanbulspor teknik direktörü Hakan Yakın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan

Yakın, şunları kaydetti:

"Oyuna biraz uyuyarak başladık. Gol yedikten sonra uyandık. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Golü attıktan sonra kendi hatamızdan golü yedik ve konsantrasyonumuz bozuldu. Fenerbahçe pozisyonları affetmedi ondan sonra. Devreye 4-1'i bularak girdi.

Devre arası söylenecek çok şey yoktu. İlk 5 dakika ve son 5 dakika dışında iyi oynadık. İstediğim futbolu takıma oynatabiliyorum ve böyle devam edeceğiz."

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düştü! Olimpiyat'ta büyük skandal
İsmail Kartal'dan şampiyonluk açıklaması. Okan Buruk'a yanıt verdi
Crespo: Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz
Crespo: Maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz
Cengiz Ünder İstanbulspor'a attığı 4 golle kariyer rekoru kırdı
Cengiz Ünder İstanbulspor'a attığı 4 golle kariyer rekoru kırdı
Cengiz Ünder'in üst düzey performansı taraftarını sevindirdi. 5-1'lik İstanbulspor Fenerbahçe maçının tüm fotoğrafları
Cengiz Ünder'in liderliği nasıl aldığını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı
Son Haberler
Park halindeyken alev alev yandı Gündem
Park halindeyken alev alev yandı
Ankara’da lokantaya silahlı saldırı Yaşam
Ankara’da lokantaya silahlı saldırı
İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti Dünya
İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti
Biden’a kilisede Gazze protestosu. Neye uğradığını şaşırdı Dünya
Biden’a kilisede Gazze protestosu. Neye uğradığını şaşırdı
Ankara’da bir grup genç ile polis arasında arbede çıktı Yaşam
Ankara’da bir grup genç ile polis arasında arbede çıktı
Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi Yaşam
Eşini ve bebeğini odaya kilitledi, evi ateşe verdi