İsmail Kartal’ın Trabzonspor maçında özel görev vereceği isim belli oldu

Fenerbahçe'de Trabzon karşısında Fred'in yokluğunda oyun kurma görevini geriden Ferdi’nin üstleneceği öğrenildi.

İsmail Kartal’ın Trabzonspor maçında özel görev vereceği isim belli oldu

Sarı Lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, son taktik çalışmalarını yaptırırken oyunu Ferdi'nin kanadı üzerinden planlıyor. Sabah’ın haberine göre Sakat Fred'in yokluğunda Miha Zajc orta alanda görev alacak. Fred'in oyun kurulumundaki rolü ise Ferdi'ye verilecek. Yetenekli sol bek, geriden oyunu başlatma ve atakları olgunlaştırmada rol oynayacak.

DZEKO DA YARDIM EDECEK

Genç oyuncunun top sürme yeteneğine güvenen İsmail Kartal, delici dribblinglerle merkezde topu Tadic- Szymanski ile buluşturmayı planlıyor. Dzeko da derine kadar gelip pas bağlantısına yardım edecek.

ONUACHU ÖNLEMİ DE ALINDI

Ayrıca Trabzonspor'un 2.01'lik dev forveti Onuachu'ya yakın markaj görevi Samet Akaydın'a verildi. Nijeryalı ile adam adama oynayacak olan 29 yaşındaki oyuncu, rakibine adım attırmamaya çalışacak. Milli Takım'daki performansını sürdürmek ve hocasının gözüne girmek isteyen başarılı stoper, bu derbiye fırsat gözüyle bakıyor.

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