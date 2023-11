İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması: Adana Demirspor maçına bazıları dönebilir

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

-Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların analizini çalıştık. Buraya, bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Bir maçı eksik, o maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Son 12 yıldır, liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz de Fenerbahçe olarak ligi çok iyi başladık. Konferans Ligi'nde lideriz, buna devam etmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz.



-Yarınki maç her iki takım için de zor görünüyor. Yarınki maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar dilerim.

-Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelsin istemem. Biz bunları sorun etmiyoruz. Sezon başında da söyledim, sahaya çıkan her oyuncu en değerli oyuncumuzdur. Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan oyuncu en önemli, en değerli oyuncumuz olacaktır.



-Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin, sağlık departmanımız uğraşıyor. Sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasına kadar sürebilir. Kesin olan bir şey yok şu anda.



-Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Gönül ister ki, buradan 3 puanla ayrılalım. 3 puan alırsak biz zaten garantiliyoruz. 1 puan alırsak, ilk 2 olarak çıkıyoruz. Yarınki maçla ilgili kurgumuzu kazanmak üzerine yapacağız. Oldu da kazanamadık, en kötü buradan 1 puanla ayrılmak istiyoruz.



-Bulgaristan futbolu, geçmişte daha iyiydi. Dünya Kupası'nda, Avrupa kupalarında oynadı. Son dönemde Avrupa'da Bulgaristan'dan fazla çıkan oyuncu olmadı. İnşallah bundan sonra olur.



-Elimizdeki kadroyu, yarınki maça göre en iyi şekilde kullanacağız. Yarınki maçı güzel bir şekilde tamamlayalım ondan sonra Adana Demirspor maçına konsantre olacağız.