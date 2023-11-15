İsmail Türüt'ten Atatürk'e hakaret edenlere cevap

Karadenizli Türk halk müziği sanatçısı İsmail Türüt, Cumhuuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenler için uyarladığı türkü tekrardan gündem oldu.

İsmail Türüt'ten Atatürk'e hakaret edenlere cevap

İsmail Türüt, 2017 yılında Atatürk'e hakaret edenlere 'Eşeği saldım çayıra' türküsünü günümüze uyarlayıp, 'Atatürk'e hakaret edenin avradını...' sözleriyle cevap vermişti. O görüntüler son dönemde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'in 100. yılında anısına hakaret ederek Türk halkını yaralayan şahıslara yönelik tekrardan paylaşılmaya başlandı.

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"EŞEĞİ SALDIM ÇAYIRA" TÜRKÜSÜNÜ UYARLADI

Ünlü türkücü, 2017 yılında yaşanan, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edenlere, kısa bir türküyle cevap vermişti. Türüt, sözleri Kazak Abdal'a ait "Eşeği saldım çayıra" türküsünü, hakaret eden şahıslara yönelik tekrar uyarlarmıştı.

İşte İsmail Türüt'ün Atatürk'e hakaret edenlere yazdığı tekrar gündem olan türkünün sözleri:

Zamansız horoz gibi ötenin avradını...

Bunları yetiştiren dedenin avradını...

Atatürk'e hakaret edenin avradını...

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