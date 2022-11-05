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İsmailağa'dan saldırgan köpek fetvası ‘Öldürmek caizdir’

Başıboş ve saldırgan köpek sorununa ilişkin açıklamada bulunan İsmailağa cemaati Fetva Kurulu Üyesi Fatih Kalender "Belediyelerin toplamadığı saldırgan köpeklerin öldürülmesi caizdir." dedi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 23:55
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İsmailağa'dan saldırgan köpek fetvası ‘Öldürmek caizdir’

İsmailağa'dan saldırgan köpek fetvası ‘Öldürmek caizdir’
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Başıboş ve saldırgan köpek sorunu Bitlis'teki üzücü olaydan sonra yeniden gündeme geldi.

"SALDIRGAN KÖPEĞİ ÖLDÜRMEK CAİZDİR"

İsmailağa net’te yayınlanan “Yolumuz Sohbet” isimli programda konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İsmailağa cemaati Fetva Kurulu Üyesi Fatih Kalender sorulan "İnsanlara saldıran saldırgan köpekleri öldürmenin dinen cevazı var mı?" sorusuna cevap verdi.

Kalender “Belediyelerin toplamadığı saldırgan köpeklerin öldürülmesi caizdir.” dedi.

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