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Daha kaç çocuk ölecek? Köpekten kaçarken otomobil çarptı

Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 06:29
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Köpekten kaçarken otomobil çarptı: Daha kaç çocuk ölecek?

Daha kaç çocuk ölecek? Köpekten kaçarken otomobil çarptı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde köpekten kaçarken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

AA’nın aktardığına göre; 5 Kasım Cumartesi günü Çorlu-Çerkezköy yolunun Kızılpınar mevkisinde kaldırımda yürüyen Efekan Demir ve arkadaşlarını köpek kovaladı.

Köpekten kaçarken aniden yola çıkan Demir'e, otomobil çarptı.

Yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan Demir'in tedavisi devam ediyor.

Köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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