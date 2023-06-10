İsmailağa’nın reddettiği Hüseyin Çevik’ten bir ‘cinsel ilişki’ tavsiyesi daha: Cinsellik öncesi besmele çekilmezse...

İsmailağa cemaatine yakın olduğunu söyleyen ve YouTube üzerinden düzenlediği dini sohbetlerde sık sık skandal cinsellik 'vaazı' veren Hüseyin Çevik, yeni videosunda cinsel birliktelik öncesinde hangi duanın okunması gerektiğini açıkladı.

“Şeytan, besmelesiz ilişkiye ortak olur” diyerek sözlerine başlayan Hüseyin Çevik'in ifadeleri şöyle:

“CİNSELLİK ÖNCESİ BESMELE ÇEKİLMEZSE O ÇOCUK ŞEYTANA UYAR”

“Bu ayıp değil. Kürsüden bunu söyleyince herkes terbiyesiz diyor. Bunlar konuşulmalı. Cinsellik öncesi besmele çekilmezse o çocuk şeytana uyar. Marksistler, PKK’lılar, ateistler, deistler çoğalıyor. Az bile oluyor. Eskiler besmelesiz derdi, şimdilerde fırlama deniliyor. Bu çocuklar besmelesiz.”

İSMAİLAĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Daha önce "Eşinle oynaşmak sünnettir” ve "Maç başladı. 1-0 olduğundan maçı bırakmayacaksın. Eşinle sevişmek sünnettir. Oynaşacaksın sünnettir” gibi cinselliğe ilişkin birçok açıklaması ile gündeme gelen Hüseyin Çevik hakkında İsmailağa cemaati, kendileri ile bir bağının bulunmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.