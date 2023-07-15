Hüseyin Çevik'ten Özgür Demirtaş'a: İşine bak! Başlarım senin ekonomine de sana da

Kadın düşmanı sözde hoca Hüseyin Çevik, Arda Güler'in transferi için "Real Madrid formasında haç var. Müslüman olan o formayı giyemez" demişti. Çevik gelen eleştirilere böyle yanıt verdi.

Hüseyin Çevik'ten Özgür Demirtaş'a: İşine bak! Başlarım senin ekonomine de sana da

ODA TV’nin haberine göre; Hüseyin Çevik'in YouTube kanalında son yayınladığı videonun gündeminde milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ele alındı.

Arda'nın Real Madrid'e transferini yorumlayan Hüseyin Çevik "Real Madrid formasında haç var. Müslüman olan o formayı giyemez" demişti.

Çevik konuşmasına tepki gösteren Selahattin Demirtaş’a yanıt verdi Çevik, "Özgür bak işine bak, olmayan ilminle İslami işlere karışma. İşine bak! Başlarım senin ekonomine de sana da..." ifadelerini kullandı.

Yaşanan video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Hüseyin çevik'e sosyal medyada ağır sözler söylendi.

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