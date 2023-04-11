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İsmet Taşdemir: Üstünlük sağladık ama maalesef koruyamadık

Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, Pendikspor beraberliği sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:35
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İsmet Taşdemir'den flaş açıklamalar

İsmet Taşdemir: Üstünlük sağladık ama maalesef koruyamadık
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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip galibiyet serisine nokta koyarken, play-off hattında yerini korudu.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Maçın ardından basın toplantısında değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İkinci yarıda sadece oyuncu arkadaşlarımızın skoru koruma düşüncesine yol açtı. Yarım pozisyon vermeden kendi hatamızla yediğimiz bir ikinci golle maalesef oyunu 2-2 bitirdik. Bir puan aldık, sonuçta puansız ayrılmadık. İyi bir takıma karşı oynadık. Gerçekten ligimizde uzun süre top oynamış öyle bir takıma karşı oynadık. Çok üstünlük sağladık maalesef koruyamadık. Yapacak bir şey yok. Bir puan aldık yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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