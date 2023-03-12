Bodrumspor Çaykur Rize maçında olay. Birbirlerine girdiler

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrum'da oynanan Bodrumspor-Çaykur Rizespor maçının ardından olaylar çıktı.

Maçın ardından ev sahibi takım ile misafir takım taraftarları ve yöneticileri arasında ardebe yaşandı.

Arbede, polis ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

GERİDEN GELDİ KAZANDI

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrumspor'la karşılaştı. Ev sahibi takım ilk yarısı 0-0 biten maçın 59. dakikasında Celal Dumanlı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor bu gole 85'te Benhur Keser ile karşılık verdi. 90+6. dakikada sahneye çıkan Ibrahim Olawoyin ise takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Çaykur Rizespor puanını 43'e yükseltirken Bodrumspor ise 41 puanda kaldı.