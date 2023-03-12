12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Bodrumspor Çaykur Rize maçında olay. Birbirlerine girdiler

Bodrumspor Çaykur Rize maçında olay. Birbirlerine girdiler

Bodrumspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçın ardından tribünde olaylar çıktı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 17:05
Takip Et

Bodrum'da tribünde arbede 

Bodrumspor Çaykur Rize maçında olay. Birbirlerine girdiler
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrum'da oynanan Bodrumspor-Çaykur Rizespor maçının ardından olaylar çıktı.

Maçın ardından ev sahibi takım ile misafir takım taraftarları ve yöneticileri arasında ardebe yaşandı.

Arbede, polis ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

GERİDEN GELDİ KAZANDI

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrumspor'la karşılaştı. Ev sahibi takım ilk yarısı 0-0 biten maçın 59. dakikasında Celal Dumanlı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor bu gole 85'te Benhur Keser ile karşılık verdi. 90+6. dakikada sahneye çıkan Ibrahim Olawoyin ise takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Çaykur Rizespor puanını 43'e yükseltirken Bodrumspor ise 41 puanda kaldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
2
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
4
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
5
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
6
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
7
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Korkulacak Marmara depremi / Dr. Ferruh DEMİRMEN
﻿Korkulacak Marmara depremi / Dr. Ferruh DEMİRMEN
﻿Korkulacak Marmara depremi / Dr. Ferruh DEMİRMEN
﻿Ersun Yanal'dan flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan flaş açıklama
﻿Ankara Valiliği'nden 'sel' ve 'su baskını' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sel' ve 'su baskını' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sel' ve 'su baskını' uyarısı
﻿Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın
﻿Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın
﻿Osmaniyeliler göçmen leyleklere sahip çıktı: Minareyi yıkmayın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.