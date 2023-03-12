﻿Bülent Korkmaz'tan çarpıcı açıklama

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bodrum deplasmanında 2-1 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçı son dakikalardaki gollerle kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Korkmaz, şöyle devcam etti:

"Mağlup durumdayken Bodrumspor gibi bir takıma geriden gelip kendi evinde kazanmak önemliydi. Oyunda çok gelgitler oldu. Hem bizim hem de onların lehine. Ama bu deplasmanda kazanmak önemliydi. İnşallah çıkışımıza devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum."