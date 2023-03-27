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Fatih Terim Süper Lig mücadelesi veren kulübü satın alıyor. Tahir Kum flaş iddiayı canlı yayında doğruladı

Galatasaray ve Milli Takımın eski teknik direktörü Fatih Terim kulüp patronu olarak yeniden yeşil sahalara dönüyor. Spor yazarı Tahir Kum canlı yayında Terim'in satın almak istediği kulübü açıkladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 10:21
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Bodrumspor'da Fatih Terim sesleri

Fatih Terim Süper Lig mücadelesi veren kulübü satın alıyor. Tahir Kum flaş iddiayı canlı yayında doğruladı
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2022 yılından bu yana takım çalıştırmayan Galatasaray'ın efsane teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi.

Yeniden yeşil sahalara döneceği ifade edilen deneyimli teknik adamın bu kez kulüb başkanı olacağı ortaya çıktı.

69 yaşındaki Terim’in yaşadığı Bodrum’da bu sezon 1. Lig'e yükselen takımı Bodrumspor'u satın alacağı canlı yayında Tahir Kum tarafından açıklandı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

TGRT Haber'de yayınlanan "Stüdyoda Futbol" yorumcusu Tahir Kum, sosyal medyada yer alan iddiaları doğruladı. Tahir Kum "Fatih Terim, Bodrumspor'u satın almak için girişimlere başladı" diyerek gündeme bomba gibi düşen iddialara açıklık getirdi.

TRABZONSPOR OLMADI

Fatih Terim'in ismi son olarak Trabzonpor'la anılmıştı.

Bordo - Mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın Terim'le çalışmak istediği ancak deneyimli çalıştırıcının teklifi kabul etmediği ortaya çıkmıştı.

BODRUMSPOR KİMİN?

Bodrumspor. Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta topladığı 42 puanla 7. sırada yer alan Bodrumspor, play-off potasında bulunuyor.

Maçlarını 5 bin kapasiteli Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynayan yeşil-beyazlıların başkanlığı Rıza Karakaya yapıyor.

Bodrumspor'un patronu ise Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk.

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