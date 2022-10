İsmini değiştirip yeni bir hayat kuran Reza Zarrab yine kayıplara karıştı

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla uzun yıllar Türkiye gündemini meşgul eden, 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan, yaptığı anlaşmanın ardından serbest kalan Reza Zarrab, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.



Hapishaneden çıkmasının ardından kimliğini ve ismini değiştirerek Aaron Goldsmith adını alan, ABD’nin Florida eyaletinde yeni bir hayat kuran Zarrab, at yetiştiriciliği üzerine kurduğu Next Level Performance Center’ı 20 Ağustos’ta devrettiği ortaya çıktı.







“UZAKLAŞMA ZAMANIM GELDİ”

Zarrab, şirketinin Instagram hesabından yayınladığı veda mesajında, "Bize olağanüstü atlarla dolu bir ev sunan inanılmaz topluluğumuzun ilgi ve takdirine son derece minnettarım! NLPC ekibine güvenen müşterilerimize teşekkür ederiz. Hedefimiz hizmetlerimizin kalitesini her zaman yükseltmektir ve gelişmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tesiste sahip olduğumuz her şeyi başarmak için muhteşem ekibimiz büyük bir çaba harcadı. Yeni başkanımız Manuchehr'i tebrik ediyoruz! En başından beri buradaydı ve bu tesisin inşasına tuğla tuğla yardım etti. Onun kararlı çabası Next Level'in başarısı için temelini oluşturdu ve bizi daha da ileri taşımaya devam edecek." dedi.



Paylaşımda 24 yaşındaki at eğitmeni sevgilisi Amanda Perkowski’ye de teşekkür eden Zarrab, “Varlığım devam edecek olsa da biraz uzaklaşma zamanım geldi.” diye yazdı.





Zarrab'ın kız arkadaşı Perkowski



yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER