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  • İsmini değiştirip yeni bir hayat kuran Reza Zarrab yine kayıplara karıştı

İsmini değiştirip yeni bir hayat kuran Reza Zarrab yine kayıplara karıştı

İki yıl önce at yetiştiriciliği üzerine Next Level Performance Center adlı bir şirket kurarak 1 milyon 200 bin dolara at çiftliği satın alan Reza Zarrab, “Uzaklaşma zamanım geldi” sözleriyle şirketi arkadaşına devrettiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:03
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İsmini değiştirip yeni bir hayat kurmuştu... Reza Zarrab yine kayıplara karıştı

İsmini değiştirip yeni bir hayat kuran Reza Zarrab yine kayıplara karıştı
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Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla uzun yıllar Türkiye gündemini meşgul eden, 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan, yaptığı anlaşmanın ardından serbest kalan Reza Zarrab, yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

Hapishaneden çıkmasının ardından kimliğini ve ismini değiştirerek Aaron Goldsmith adını alan, ABD’nin Florida eyaletinde yeni bir hayat kuran Zarrab, at yetiştiriciliği üzerine kurduğu Next Level Performance Center’ı 20 Ağustos’ta devrettiği ortaya çıktı.



“UZAKLAŞMA ZAMANIM GELDİ”
Zarrab, şirketinin Instagram hesabından yayınladığı veda mesajında, "Bize olağanüstü atlarla dolu bir ev sunan inanılmaz topluluğumuzun ilgi ve takdirine son derece minnettarım! NLPC ekibine güvenen müşterilerimize teşekkür ederiz. Hedefimiz hizmetlerimizin kalitesini her zaman yükseltmektir ve gelişmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tesiste sahip olduğumuz her şeyi başarmak için muhteşem ekibimiz büyük bir çaba harcadı. Yeni başkanımız Manuchehr'i tebrik ediyoruz! En başından beri buradaydı ve bu tesisin inşasına tuğla tuğla yardım etti. Onun kararlı çabası Next Level'in başarısı için temelini oluşturdu ve bizi daha da ileri taşımaya devam edecek." dedi.

Paylaşımda 24 yaşındaki at eğitmeni sevgilisi Amanda Perkowski’ye de teşekkür eden Zarrab, “Varlığım devam edecek olsa da biraz uzaklaşma zamanım geldi.” diye yazdı.


Zarrab'ın kız arkadaşı Perkowski

yenicaggazetesi.com.tr

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Poyraz
8.10.2022 11:23
Adam bavul dolusu paraları alıp elini kolunu sallayarak gitti ben korumuyorum herhalde  
 
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