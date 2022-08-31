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Zarrab davasında tutuklanan Hakan Atilla’nın kitabından Taşkesenlioğlu'nun ABD'de toplantıya gittiği çıktı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin yazdı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Ali Fuat Taşkesenlioğlu o toplantıyı anlatmalı” başlıklı bugünkü yazısında 27 Mart 2017'de ABD'de tutuklanan ve 28 ay hapis yatan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın kitabındaki ayrıntıları yazdı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:07
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:39
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Zarrab davasında tutuklanan Hakan Atilla’nın kitabından Taşkesenlioğlu'nun ABD'de toplantıya gittiği çıktı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin yazdı

Zarrab davasında tutuklanan Hakan Atilla’nın kitabından Taşkesenlioğlu'nun ABD'de toplantıya gittiği çıktı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin yazdı
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Aytunç Erkin, adı Sermaye Piyasası Kurulu rüşvet iddiaları ile anılan Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun da ABD’de SPK başkanıyken bir toplantıya katıldığını iddia ederek kitaptan aktardı.

Erkin, söz konusu kitapta mahkemede tanık olarak dinlenen ABD Hazine Bakanlığı'nın bir birimi olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi OFAC yöneticisi S.'yle ilgili bir bilginin dikkatini çektiğini söyledi.

Erkin’in dikkat çektiği kitabın ilgili kısmı şu şekilde

“…Yani Halkbank'a diğer bankalardan özel, farklı ve yakın davranıyorsun, mahkemede ise tam tersini anlatıyorsun. Bankadakiler gelip bunları anlatmadı. (Eski Merkez Bankası Başkanı ve şimdiki SPK Başkanı da bu toplantıda vardı. O dönem bankada görevlilerdi.) Söylediklerimin teyidi S., 2016'da bankaya geldiğinde ABD hazinesi ve Türkiye'deki ABD elçiliği yetkililerince tutulan toplantı tutanaklarında da vardır, tabii değiştirmedilerse.”

BANKASYA’DA YÖNETİCİLİK YAPTI

Taşkesenlioğlu, Bank Asya'da 16 yıl yöneticilik yapmasının ardından 7 Şubat 201 tarihinde Halkbank Genel Müdürü oldu. Bu görevlendirme çok tartışıldı ve 1996'dan 2012'ye kadar Fetullah'ın bankasında görev almış bir yöneticinin Bank Asya'nın önünden geçenlerin bile tutuklandığı dönemde Halkbank'a atanması soru işaretlerine neden oldu.

SEDAT PEKER’İN RÜŞVET AĞI İDDİASI

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, sosyal medya hesabından Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye arttırımı yapmak isteyen iş adamlarından aldığı rüşvetlerle 180 milyon dolar sermaye elde ettiğini ve beş yıldızlı bir otelinin sahibi olduğunu iddia etti.

HAKAN ATİLLA’YI ABD’YE KİM NEDEN GÖNDERDİ

Erkin, kitapta “Hakan Atilla’yı ABD’ye kim gönderdi” sorusuna parmak bastı. Atilla’nın kitabında “Olası negatif sonuçlarda fatura kesilecek birileri lazım ise, sorumluları ve menfaat temin edenleri uzakta aramalarına gerek yok, hemen yanı başlarına veya aynaya baksınlar…” ifadelerinin yer almasına dikkat çekti.

Atilla, tutuklanacağından haberi olmadığını ise kitabında şu şekilde ifade ediyor:

Hakan Atilla, 2017 yılı baharında, New York JFK Havalimanı'nda FBI ajanları tarafından gözaltına alınacağından habersiz, meslektaşlarıyla beraber sıradan bir iş gezisinden dönmekteydi…

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