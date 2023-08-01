İspanya Akbelen için ayağa kalktı: Limak'ı Camp Nou'dan kov Barça!

YENİÇAĞ SPOR - ÖZEL

İspanyol basınında çıkan habere göre; ''Türk aktivistler, ekolojistler ve siyasetçiler, Barça ile inşaat şirketi Limak İnşaat arasındaki ittifaka karşı Barselona'nın merkezinde gösteri düzenledi. Ayrıca kulübe resmi bir yazı göndererek başkana Barça'nın "bir kulüpten fazlası" olmaya devam etmesini ve Limak İnşaat ile imzaladığı anlaşmayı geri almasını istediler.

Yeni Camp Nou'nun inşasından sorumlu Türk şirketinin , Türkiye'nin güneybatısındaki İkizköy kasabasının yanındaki büyük orman kesiminden sorumlu olduğu gösterildi . Nedeni? Termik santralin açacağı kömür madenini inşa etme iradesi. Culemania , protestoyu sosyal ağlar aracılığıyla destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

NİHAT ÖZDEMİR BARCELONA İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Limak'ın patronu eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, Barcelona'nın stadı Nou Camp'ın yenilenmesi için kontrat imzalamıştı.

Sözleşmeye göre yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin ardından Haziran ayında başlayarak 3 yıl içinde tamamlanacak. FC Barcelona yönetimi, yenileme çalışmaları için Limak’ın seçildiğini 9 Ocak 2023 tarihinde açıklamıştı.