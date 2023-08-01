İspanya Akbelen için ayağa kalktı: Limak'ı Camp Nou'dan kov Barça!

Limak'ın patronu Nihat Özdemir Camp Nou'nun yenilenmesi anlaşmasını imzalamıştı. İspanyollar, Barcelona'dan Limak ile olan anlaşmayı geri almasını istiyor.

İspanya Akbelen için ayağa kalktı: Limak'ı Camp Nou'dan kov Barça!

YENİÇAĞ SPOR - ÖZEL

İspanyol basınında çıkan habere göre; ''Türk aktivistler, ekolojistler ve siyasetçiler, Barça ile inşaat şirketi Limak İnşaat arasındaki ittifaka karşı Barselona'nın merkezinde gösteri düzenledi. Ayrıca kulübe resmi bir yazı göndererek başkana Barça'nın "bir kulüpten fazlası" olmaya devam etmesini ve Limak İnşaat ile imzaladığı anlaşmayı geri almasını istediler.

Yeni Camp Nou'nun inşasından sorumlu Türk şirketinin , Türkiye'nin güneybatısındaki İkizköy kasabasının yanındaki büyük orman kesiminden sorumlu olduğu gösterildi . Nedeni? Termik santralin açacağı kömür madenini inşa etme iradesi. Culemania , protestoyu sosyal ağlar aracılığıyla destekliyor." ifadeleri kullanıldı.

NİHAT ÖZDEMİR BARCELONA İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI
Limak'ın patronu eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, Barcelona'nın stadı Nou Camp'ın yenilenmesi için kontrat imzalamıştı.

Sözleşmeye göre yenileme çalışmaları liglerin bitmesinin ardından Haziran ayında başlayarak 3 yıl içinde tamamlanacak. FC Barcelona yönetimi, yenileme çalışmaları için Limak’ın seçildiğini 9 Ocak 2023 tarihinde açıklamıştı.

gp27719-67-1-86.jpg

whatsapp-image-2023-08-01-at-11-49-54.jpeg

Öne Çıkanlar
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi Sağlık
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı Sağlık
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır Sağlık
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır
Vitor Hugo transfer gündemi bitti Spor
Vitor Hugo transfer gündemi bitti
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli Sağlık
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak Dünya
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı Ekonomi
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı