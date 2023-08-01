Akbelen'de köylüler basın açıklaması yaparken, iki jammer aracıyla canlı bağlantılar engellendi

Akbelen’de doğa katliamını engellemeye çalışan köylüler basın açıklaması yaparken 2 jammer aracı ile canlı yayınlar engellendi.

Akbelen'de köylüler basın açıklaması yaparken, iki jammer aracıyla canlı bağlantılar engellendi

Akbelen’de termik santrale maden alanı açılması için ormanların katledilmesine karşı vatandaşların direnişi devam ediyor. Muğla Valiliği’nin yaptığı açıklamada ağaç kesiminin sona erdiğini söylemesine rağmen testereler bugün de çalışmaya devam etti.

Akbelen’de yaşanan doğa katliamına karşı bölge halkı ve çevre örgütlerinin direnişi devam ediyor. Bölgeyi kapatan jandarma ekipleri zaman zaman vatandaşlara biber gazı ile mdüahale ediyor.

Jandarma ekiplerinin doğayı korumaya çalışan vatandaşlara karşı yeni bir hamlesi daha ortaya çıktı. Akbelen’den canlı yayın yapılmasını engellemeye çalışan jandarma ekipleri 2 jammer aracı ile canlı bağlantıları engelledi. Jandarma canlı yayınları köylülerin basın açıklaması yaptığı sırada engellediği öğrenildi.

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