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Korkunç iddia: İspanya Almanya'yı sattı

Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi dünyada büyük olay olarak görülürken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:34
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Katar'da yer yerinden oynayacak. İspanya için korkunç iddia

Korkunç iddia: İspanya Almanya'yı sattı
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Dünya futbolunun en güçlü ekiplerinden olarak gösterilen Almanya, son 2 dünya kupasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Panzerler, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra Katar'da da gruptan çıkamadı ve erken veda etti.

Almanya son maçında Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen İspanya'nın sürpriz bir sonuçla Japonya'ya yenilmesiyle grupta 3. sırada kalarak elendi.

Maçların ardından dünya basınından flaş yorumlar geldi.

Bazı gazeteler İspanya'nın Almanya'nın elenmesi için Japonya'ya özellikle yenildiğini, böylese bir şampiyon adayının erkenden evine dönmesini sağladığını ileri sürdü.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Gazzetta dello Sport: “Almanya evinde, İspanya tarafından ihanete uğradı . Ancak Almanların tek suçu kendileriydi çünkü Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında Japonya'ya karşı mağlubiyet aldılar'' ifadesini kullandı.

Alman basını ise takımı yerden yere vurdu.

Bild, Almanya'nın elenmesini ''ne kadar utanç verici'' başlığıyla verdiği haberde, ''Almaya üst üste ikinci kez Dünya Kupası Grupları'nı geçemedi. Bu sahneler acıtıyor'' yorumunu yaptı.

Berliner Zeitung sitesi ise Almanya'nın gruplardan çıkamamasını ağır bir yük olarak görürken, Almanya'nın artık bir turnuva takımı olmadığını vurguladı.

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