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Zenginlere ek vergi geliyor. Çalışmalar başladı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında pek çok Avrupa ülkesi zor bir kış için hazırlıklar yapıp önlemler alırken, ekonomik anlamda bir hamle de İspanya'dan geldi. Maliye Bakanlığı zenginlerden ek vergi alınması için çalışmalara başladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 21:50
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İspanya zenginlere ek vergi getirecek

Zenginlere ek vergi geliyor. Çalışmalar başladı
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Enflasyonun tarihi seviyelere çıktığı ekonomilerde art arda yeni önlemler devreye alınıyor. Bu kapsamda İspanya da yeni bir adımın arefesinde. İspanya Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, mecliste gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Montero yaptığı açıklamada, "Yüksek gelirliler ve enerji şirketleri gibi olağanüstü kazanç sağlayanlardan daha fazla çaba göstermelerini istememiz gerekiyor" dedi.

VERGİLERİN GEÇİCİ OLMASI BEKLENİYOR

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakının talebi olan "zenginlerden daha fazla vergi alınmasıyla" ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Montero, geçici olacak ek vergilerin 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin amaçlandığını söyledi. 

YEREL HÜKÜMETLER VERGİ İNDİRİMİ KARARLARI ALIYOR

İspanya'nın yaşadığı ekonomik sorunlardan dolayı vergi konusu sürekli gündemde olurken, ülkedeki 17 özerk yönetimin yerel hükümetleri son günlerde farklı vergi indirimleri kararları alıyor.

Son olarak Endülüs özerk yönetimi hükümetinin aldığı gelir vergisini kaldırma kararını diğer bir özerk yönetim olan Murcia da uygulayacağını duyurdu. Merkezi hükümet ise "vergi konularının devlet politikası olması gerektiğini" savunarak, özellikle muhalefetteki sağ partilerin iktidarda olduğu yerel yönetimlerde alınan mali kararları eleştiriyor. (AA)

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