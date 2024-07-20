İspanya'da Arda Güler patlaması

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İspanya'da Arda Güler patlaması

Arda Güler'in EURO 2024'teki performansına hayran kalan İspanyollar oyuncunun yeni sezon formasına akın etti.

EURO 2024’te gösterdiği performansla herkesi hayran bırakan Arda Güler daha sezon başlamadan İspanya’yı salladı.

ARDA GÜLER'İN FORMALARINA AKIN ETTİLER

Milli yıldızımızın performansını izledikçe kendinden geçen İspanyollar Arda Güler formalarına akın etti. İspanyol basınında yer alan habere göre, Arda Güler’in forma satışları adeta patlama yaptı.

EN ÇOK FORMASI ALINAN 5. FUTBOLCU

Arda Güler’in Real Madrid’in yıldızları Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra takımda en çok forması satılan beşinci oyuncu olduğu ifade edildi.

BU SEZON 15 NUMARAYI GİYECEK

Real Madrid’deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı kullanan Arda Güler bu sezon ise 15 numaranın sahibi olacak.

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